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Пятница, 28 января 2022, 16:24 мск

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Берлин раскручивает шпионский скандал: российский дипломат стал персоной нон грата

Германия выдворяет сотрудника российского консульства в Мюнхене. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

В ФРГ сочли, что аккредитованный дипломат якобы был сотрудником Службы внешней разведки России (СВР), и объявили его персоной нон грата.

Как отмечает издание, он был связан с делом ученого из России Ильнура Н., который работал в университете в Баварии. Россиянина задержали летом прошлого года и обвинили в шпионаже на территории Германии в пользу РФ.

Согласно данным немецкой прокуратуры, с ноября 2019 года Ильнур Н. регулярно встречался с офицером российской разведки и сообщал информацию об исследовательских проектах в сфере технологий воздухоплавания и космоса. За эти сведения, по версии следователей, он получил 2,5 тысячи евро.

Берлин, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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