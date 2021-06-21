В Германии задержали российского шпиона

В Германии задержали гражданина России. Его подозревают в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщает федеральная прокуратура.

Россиянин Ильнур Н. является сотрудником факультета естественных наук немецкого университета. Прокурор выдал орден на арест подозреваемого в шпионаже.

По данным правоохранителей, мужчина в период с 2020 по 2021 год как минимум трижды встречался бы с агентом российских спецслужб, которому передавал секретную информацию. При этом ученый дважды получал денежное вознаграждение. Секретные данные были получены подозреваемым на работе.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 21.06.21

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