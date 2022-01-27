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Четверг, 27 января 2022, 13:25 мск

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В Германии обвинили в шпионаже русского ученого из баварского университета

Генпрокуратура Германии выступила с обвинениями в шпионаже в адрес гражданина России, который работал в университете в Баварии.

Россиянина Ильнура Н. задержали летом прошлого года. По данным прокуратуры, самое позднее в сентябре 2019 года российская внешняя разведка установила с обвиняемым контакт, вследствие чего тот согласился заниматься шпионажем.

В частности, разведчики интересовались этапами разработки космической ракеты-носителя Ariane Европейского космического агентства (ЕКА) и исследовательскими разработками россиянина.

С ноября 2019 года Ильнур Н. регулярно встречался с офицером российской разведки и сообщал информацию об исследовательских проектах в сфере технологий воздухоплавания и космоса. За эти сведения, по версии следствия, он получил 2,5 тысячи евро.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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