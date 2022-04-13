Ученый из России получил условный срок в ФРГ по обвинению в шпионаже

Высший земельный суд в Мюнхене вынес приговор по делу работавшего в университете в Баварии гражданина России, обвиняемого в шпионаже. Суд назначил россиянину наказание в виде одного года лишения свободы условно, передает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

Председательствующий судья заявил, что 30-летний научный сотрудник Аугсбургского университета собирал информацию и направлял ее разведке РФ. По его словам, россиянин перестал это отрицать. Суд отменил постановление об аресте обвиняемого. Отмечается, что гражданин России всегда отрицал свою вину и заявлял, что не знал о том, что мог поддерживать контакт с сотрудником спецслужб.

Ученого из России Ильнура Н. задержали летом прошлого года. По версии Генпрокуратуры ФРГ, самое позднее в сентябре 2019 года российская внешняя разведка установила с обвиняемым контакт, вследствие чего тот согласился заниматься шпионажем.

В частности, разведчики интересовались этапами разработки космической ракеты-носителя Ariane Европейского космического агентства (ЕКА) и исследовательскими разработками россиянина.

С ноября 2019 года Ильнур Н. регулярно встречался с офицером российской разведки и сообщал информацию об исследовательских проектах в сфере технологий воздухоплавания и космоса. За эти сведения, по версии следствия, он получил 2,5 тысячи евро.

Добавим, что в конце января текущего года Германия выдворила сотрудника российского консульства в Мюнхене. В Берлине сочли, что аккредитованный дипломат якобы был сотрудником Службы внешней разведки России (СВР). Немецкое издание Der Spiegel сообщало, что дипломат был связан с делом российского ученого Ильнура Н.

Берлин, Наталья Петрова

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