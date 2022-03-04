МИД призвал к публичным санкциям против иностранцев

Санкционные меры в отношении граждан других стран должны быть более публичными, считает замдиректора Консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский. Подобной точки зрения придерживается руководство министерства.

«На уровне руководства министерства утверждена позиция, что эти меры надо делать более публичными. Цель этих мер, безусловно, объявить миру, что то или иное должностное лицо, мы считаем, притесняет российских граждан и нарушает их права и законные интересы», – сказал дипломат во время заседания комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Руслан Голубовский добавил, что бывают исключения, когда санкции целесообразно не афишировать. В остальных случаях эффективность подобных мер снижается, если они остаются скрыты.

«Если мы это делаем, что называется, келейно, то эффект от этих мер, безусловно, снижается. И в этой связи нами планируется изменение общего подхода к принятию данных решений», – сказал представитель МИД.

Накануне США объявили о введении полных блокирующих санкций в отношении ряда россиян, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, бизнесменов Евгения Пригожина, Алишера Усманова. Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной спецоперации на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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