МИД Черногории объявил о высылке российского дипломата

Министерство иностранных дел Черногории объявило российского дипломата персоной нон грата, сообщило внешнеполитическое ведомство страны.

Нота об этом решении сегодня вручена сегодня российскому послу. Дипломат посольства России в Черногории должен покинуть страну в течение 72 часов, передает ТАСС со ссылкой на черногорский МИД.

Посольство РФ в Черногории подтвердило получение ноты о высылке дипломата.

Ранее в Болгарии возбудили уголовное дело о шпионаже в отношении российского дипломата. Генпрокуратура не раскрывает личность подозреваемого в шпионаже, а также подробности обвинения.

Подгорица, Наталья Петрова

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