ЕС одобрил новый пакет санкций против России

Постпреды стран Евросоюза на заседании в Брюсселе в среду, 9 марта, согласовали четвертый пакет антироссийских санкций в ответ на военную спецоперацию по защите ДНР и ЛНР.

В частности, одобрены новые санкции в отношении российских руководителей и бизнесменов, а также членов их семей, сообщает французское председательство в Совете ЕС в своем Твиттере.

Кроме того, под ограничения попадет сектор морских перевозок. Рестрикции также затронут сферу криптовалют, говорится в сообщении. «Эти меры призваны дополнить три пакета санкций против РФ, принятых ЕС за последние два недели», – отметили в Париже.

Помимо этого, принято решение расширить санкции против Белоруссии. Три белорусских банка будут отключены от международной финансовой системы SWIFT, сообщает «Фигаро».

Москва, Наталья Петрова

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