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Среда, 16 марта 2022, 13:46 мск

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«Моральный прессинг»: в МИД РФ оценили высылку российских дипломатов из Болгарии

Болгария не обосновала высылку из страны российских дипломатов, заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. Чиновник оценил эти действия как очередной шаг морального прессинга в отношении России.

Юрий Пилипсон отметил, что для Софии практика немотивированного объявления российских дипломатов персонами нон грата стала уже привычной. Без объяснения причин и представления оснований Болгария с 2019 года выслала из страны 11 сотрудников дипмиссии РФ.

«Очевидно, что речь идет об элементе развернутой на Западе беспрецедентной и беспардонной кампании по очернению России, стремлении наращивать моральный прессинг, создавать вокруг россиян атмосферу нетерпимости», сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

Напомним, Генеральная прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении российского дипломата. В МИД РФ отметили, что Болгария не представила обоснований и доказательств неподобающей деятельности россиян.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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