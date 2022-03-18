«Всё больше нереальных требований»: Путин сообщил Шольцу о затягивании переговоров Киевом

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонные переговоры, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны. Темами беседы стали ситуация на Украине и переговоры Москвы и Киева.

Российский президент отметил, что «киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая всё новые нереалистичные предложения», – говорится в сообщении. Тем не менее российская сторона «готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов», – уточнил Путин.

Глава российского государства также обратил внимание Шольца на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, которые привели к большим человеческим жертвам. Москва считает подобные удары ВСУ военными преступлениями, которые Запад предпочитает не замечать. При этом российские военные делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе организуя безопасные коридоры для выхода населения из городов в зоне боевых действий, указал Путин. Так, 17 марта в результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции обеспечена эвакуация около 43 тыс. человек, сообщается на сайте Кремля.

По сообщению пресс-службы правительства ФРГ, канцлер Олаф Шольц в ходе переговоров с Путиным призвал президента РФ «к скорейшему прекращению огня на Украине, улучшению гуманитарной ситуации и поиску дипломатического решения конфликта». Отмечается, что беседа двух лидеров продолжалась почти час и была посвящена ситуации на Украине.

Сегодня вечером российский президент, по данным пресс-службы Кремля, проведет телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Накануне пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности российской делегации работать в авральном режиме ради достижения цели в переговорах с Украиной, однако усилия Москвы сталкиваются с неспешным стилем Киева.

https://newdaynews.ru/ukraine/753619.html

Москва, Берлин, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»