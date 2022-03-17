Песков: Москва готова к авралу ради переговоров, но Киев выбрал неспешный стиль

Российская делегация готова работать в авральном режиме ради достижения цели в переговорах с Украиной. Но все громадные усилия Москвы сталкиваются с неспешным стилем Киева, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия четко сформулировала свои условия достижения мира и полностью изложила их украинской делегации. Но стороны пока не близки к тому, чтобы подписать какие-либо документы.

«Наша делегация прикладывает громадные усилия и демонстрирует гораздо большую готовность, чем наши украинские визави, к ведению переговоров в авральном режиме. Именно согласование всех хорошо понятных параметров и их выполнение может очень быстро прекратить то, что происходит. Вместе с тем, стиль ведения украинской стороны переговоров – он весьма и весьма неспешный», – цитирует Пескова ВестиFM.

Представитель Кремля напомнил, что Киев придерживался того же стиля, когда от него еще ожидали исполнения Минских договоренностей.

«Мы хорошо помним этот стиль в плане ожидания выполнения Украиной Минского комплекса мер. Тогда тоже все долго шло в неспешном режиме. И стало одной из причин того тупика, в который дело зашло», – сказал Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс с Россией идет сложно. Но глава государства уверен, что любой конфликт можно решить за столом переговоров. «Переговоры продолжаются. Они идут достаточно сложно», – сказал Зеленский в интервью телекомпании NBC.

Как сообщал «Новый День», российско-украинские переговоры после трех очных раундов перешли в формат видеоконференции. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на достижение компромисса, хотя переговоры идут непросто.

Москва, Наталья Рязанова

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