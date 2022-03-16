МИД РФ прокомментировал ситуацию с переговорами по Украине

Переговоры с украинской делегацией по всем вопросам идут непросто, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Но у российской стороны есть надежда, что компромисс будет достигнут.

«Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам. Но есть надежда на достижение компромисса. Такие же оценки дают члены украинской делегации», – пояснил глава МИД РФ в интервью телеканалу РБК. Трансляция велась на ютьюб-канале министерства.

Лавров отметил, что во время встречи в Турции его украинский коллега Дмитрий Кулеба не озвучил никаких новых предложений. Вместо этого украинский чиновник публично назвал позицию России в переговорах неприемлемой. Российский министр увидел в этом попытку создать дополнительное напряжение вокруг переговорного процесса.

Глава МИД РФ посоветовал сторонам создать более спокойную обстановку для работы делегаций.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вопрос о реалистичности позиций на российско-украинских переговорах переадресовала руководству Украины.

«В большей степени вопрос к украинской стороне – относительно того, стала ли она более реалистична, стала ли она менее оторванной от реальности», – сказала дипломат в беседе с радио Sputnik.

Накануне состоялся очередной раунд переговоров между Россией и Украиной в видеоформате. Москва предупредила Киев о риске потерять юг страны, если в ближайшие дни не будет подписан рамочный договор о признании Крыма и ЛДНР. Украина настроена достичь мирного соглашения с Россией в течение двух недель, самое позднее – в мае.

Российская делегация признала, что в переговорах наметился прогресс, который может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций и подписание документов.

Москва, Наталья Рязанова

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