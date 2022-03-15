В Киеве назвали вероятные сроки заключения мирного соглашения с Россией

Украина может достичь мирного соглашения с Россией в течение одной-двух недель, самое позднее – в мае. Такое мнение высказал советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

«Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок», – сказал он в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (цитата по РИА «Новости»).

Арестович отметил, что «сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным <...> или тогда уже до конца мая после еще одного раунда».

Напомним, переговоры России и Украины продолжились накануне в видеоформате. По его итогам советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что представители Москвы и Киева взяли техническую паузу, переговоры возобновятся во вторник, 15 марта.

Первые три раунда очных переговоров прошли в Белоруссии: 28 февраля – в Гомельской области, 3 и 7 марта – в Беловежской пуще Брестской области.

По оценке члена российской делегации, главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Москва и Киев значительно продвинулись в переговорном процессе: «По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», что «ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе военной операции и спасения многих людей» (цитата по RT).

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал белорусскому лидеру Александру Лукашенко о позитивных сдвигах в переговорах РФ и Украины. Диалог в режиме видеоконференций идет практически ежедневно.

Минобороны России 24 февраля начало специальную военную операцию по защите граждан ДНР и ЛНР. По заявлению военного ведомства, Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

Москва, Наталья Петрова

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