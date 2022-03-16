Нейтральный статус Украины по образцу Австрии или Швеции: о чем договариваются Москва и Киев

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение создать на Украине шведский или австрийский формат внеблокового государства с собственной армией может рассматриваться как компромиссное. «Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как действительно компромиссный», – ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос журналистов.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что Киев на переговорах предлагает создать на Украине демилитаризованное государство, имеющего собственную армию, по примеру Швеции или Австрии.

«Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация Украины – обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии. Украина предлагает австрийский или шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководства министерств обороны России и Украины», – сказал Мединский в эфире RT. Политик назвал ключевым вопросом для России «статус Крыма и Донбасса», а также гуманитарные вопросы, в том числе «денацификация, права русскоязычного населения и положение русского языка». Все это также является предметом переговоров.

Глава делегации России также сообщил, что тема санкций, которая напоминает «полноценную, полномасштабную, невиданную в истории экономическую войну против России», является одной из ключевых переговорных тем «на каждом нашем заседании». В Кремле меж тем оставили без комментариев эту тему. «Действительно, тема санкций фигурирует на переговорах. Но какие-то подробности я не хотел бы сейчас давать», – сказал Песков. Это невозможно в условиях продолжающихся переговоров, добавил он.

Мединский, оценивая ход российско-украинских переговоров, заявил об «определенном прогрессе по ряду позиций, но не по всем». Он отметил, что позиции сторон определены, они достаточно четкие.

Руководитель делегации РФ подчеркнул, что цель России на переговорах с Киевом не меняется – Москве нужна «мирная, свободная, нейтральная и независимая Украина», которая «не является плацдармом военной и экономической атаки» против России. «Именно поэтому буквально каждая цифра, каждая буква в договорах обсуждается с украинской стороной с особой тщательностью», – подчеркнул он. «Мы хотим, чтобы это была договоренность на поколения, чтобы наши дети тоже жили в мире, основа которого закладывается этим договорным процессом», – пояснил Мединский (цитата по РИА «Новости»).

Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры с украинской делегацией идут непросто, но у российской стороны есть надежда, что компромисс будет достигнут. Министр также отметил, что нейтральный статус Украины обсуждается всерьез в увязке с российскими требованиями о гарантиях безопасности.

В Киеве накануне заявили, что не исключают достижения мирного соглашения с Россией в течение двух недель, самое позднее – в мае. Российская делегация признала, что в переговорах наметился прогресс, который может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций и подписание документов.

Москва, Наталья Петрова

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