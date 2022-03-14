Россия и Украина поделились ожиданиями от сегодняшних переговоров

Россия и Украина значительно продвинулись в переговорном процессе, считает член российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Новый этап переговоров назначен на 10:30 часов 14 марта и пройдет в режиме видеоконференции.

«По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания. Подписание этих документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе военной операции и спасения многих людей», – сказал Слуцкий в беседе с телеканалом RT.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с российским лидером Владимиром Путиным главной целью переговорного процесса с Москвой.

«У нашей делегации задача четкая – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов. Понятно, что это трудная история. Наша цель – чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат», – заявил Зеленский в видеообращении.

Киевская делегация также намерена добиться «нормальных, действенных» гарантий безопасности для Украины.

В Госдепе США также оптимистично настроены в отношении предстоящих российско-украинских переговоров. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман увидела у России «признаки готовности к серьезным переговорам» с Украиной. Это результат санкционного давления Запада, заявила чиновница в интервью Fox News, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее Владимир Путин рассказал президенту Белоруссии Александру Лукашенко о позитивных сдвигах в переговорах РФ и Украины. Диалог в режиме видеоконференций идет практически ежедневно.

Владимир Зеленский также отметил, что в переговорах проявился принципиально другой подход, и допустил проведение саммита с Путиным в Иерусалиме – по предложению Израиля.

Москва, Наталья Рязанова

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