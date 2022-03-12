Зеленский: Россия отказалась от ультиматумов и начала договариваться

Россия отказалась от ультиматумов в переговорах с Украиной, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, теперь у сторон принципиально другой подход к переговорам.

«Во время первых раундов переговоров российская сторона часто выдвигала ультиматумы, на которые Украина не соглашалась. Теперь вместо ультиматумов начинается разговор – это принципиально другой подход», – цитирует президента Украины его пресс-служба.

Киев готов к новым переговорам и призывает Россию к прекращению огня. Зеленский заявил, что Киев «больше не может доверять» Москве и призывает другие государства стать гарантами его безопасности.

«Кроме Российской Федерации, эти гарантии безопасности должны предложить и другие лидеры», – подчеркнул украинский лидер на пресс-конференции с иностранными СМИ.

Одним из гарантов безопасности Зеленский видит Израиль. Он допустил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может пройти именно в израильской столице.

«Считаю неправильным, неконструктивным встречаться на Украине, в России и Беларуси. Я говорю не о технических встречах, а про встречу лидеров. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей, и особенно Иерусалим? Я считаю, да», – заявил Зеленский.

Напомним, 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. 25 февраля Владимир Зеленский якобы не смог связаться с Кремлем и попросил президента Франции Эммануэля Макрона попросить Владимира Путина прекратить военную операцию на Украине. 3 марта украинский лидер публично призвал Владимира Путина за стол переговоров. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допустил встречу двух глав государств после предварительной проработки всех вопросов, которой пока не случилось.

Ранее Киев неоднократно делал публичные заявления о готовности организовать встречу Путина и Зеленского. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал версии Киева о гипотетической встрече лидеров двух стран «потоком сознания, фантазиями и выдумками». В Кремле несколько раз отмечали, что для саммита Путин-Зеленский нет предпосылок, так как Киев не готов к обсуждению предложенной Москвой конструктивной повестки.

Киев, Наталья Рязанова

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