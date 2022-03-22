Франция не намерена передавать Украине замороженные активы Банка России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что у Парижа нет планов передавать Украине замороженные активы Банка России.

«В настоящее время нет планов передачи Украине замороженных активов ЦБ РФ», – сказал глава МИД Франции (цитата по ТАСС). Он добавил, что Париж собирается и далее оказывать Украине финансовую поддержку.

Напомним, Франция в рамках санкций против России в ответ на военную операцию на Украине заморозила активы российского Центробанка в размере 22 млрд евро. Кроме того, под «заморозку» попали средства на счетах частных лиц во французских банках на сумму 150 млрд евро. Также французские власти закрыли доступ к недвижимости, которая находится на территории Франции и принадлежит 30 гражданам России.

Ранее власти Украины заявили, что хотят получить замороженные активы Банка России и направить эти деньги на восстановление украинской экономики. Киев вместе с западными партнерами разрабатывает механизм конфискации замороженных резервов российского Центробанка, утверждает первый замглавы Минэкономики Украины Денис Кудин.

Париж, Наталья Петрова

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