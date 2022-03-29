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Вторник, 29 марта 2022, 09:39 мск

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В США заговорили о передаче Украине изъятых российских активов

Двое сенаторов США разработали законопроект, согласно которому предложено направлять средства, полученные от конфискации российских активов, на помощь Украине. С соответствующей инициативой выступили сенаторы Майкл Беннет (Демократическая партия) и Роб Портман (Республиканская партия), пишет портал Axios.

Законопроект получил название «Закон о помощи Украине». Документ предполагает, что вырученные средства будут направлены в фонд помощи украинским беженцам и восстановления Украины. Фонд будет управляться Госдепом совместно с Агентством США по международному развитию.

«Один из способов помочь – это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации их активов и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в текущей гуманитарной деятельности», – считает Портман.

«Наш законопроект заставляет [президента России Владимира] Путина и российских олигархов расплачиваться, гарантируя, что средства от их конфискованных активов пойдут непосредственно украинскому народу, чтобы поддержать его в течение многих трудных лет, которые займут переселение, реконструкция и восстановление», – отметил Беннет.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе рассматривают возможность передачи замороженных активов российских бизнесменов Украине. Как отмечал Bloomberg, ссылаясь на источники, обсуждение находится на ранней стадии, никаких решений еще не принято.

В Киеве меж тем неоднократно заявляли, что хотели бы, чтобы арестованные золотовалютные резервы Банка России были направлены на восстановление Украины.

Из-за военной спецоперации России на Украине США и ЕС ввели санкции против десятков российских бизнесменов. В «черном списке» оказались одни из богатейших людей страны. Государства Евросоюза начали замораживать активы предпринимателей, в том числе накладывая арест на яхты, самолеты и недвижимость.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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