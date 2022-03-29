МИД объявил о высылке дипломатов прибалтийских стран

Министерство иностранных дел объявило persona non grata десять сотрудников посольств Латвии, Литвы и Эстонии. МИД обосновал решение принципом взаимности в связи с высылкой из прибалтийских стран российских дипломатов.

Ранее днем в российский МИД были вызваны послы Латвии Марис Риекстиньш, Литвы Эйтвидас Баярунас и Эстонии Маргус Лайдре.

«Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырех сотрудников посольства Литвы, трех – посольства Латвии, а также троих представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Иностранным дипломатам дали на выезд из страны столько же времени, сколько сраны Балтии предоставили россиянам – 72 часа.

Как сообщал «Новый День», 18 марта Латвия, Эстония и Литва одновременно заявили о высылке десяти российских дипломатов. Причинами стали якобы «противоречащая их дипломатическому статусу деятельность», а также военная спецоперация России на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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