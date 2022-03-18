Эстония, Латвия и Литва объявили о высылке российских дипломатов

Три прибалтийские страны – Латвия, Эстония и Литва – одновременно заявили о высылке российских дипломатов. Персонами нон грата объявлены не все сотрудники посольств РФ в этих странах. Так, Латвия и Эстония высылают по три российских дипломата, Литва – четыре.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич написал в своем твиттере, что Рига высылает трех сотрудников посольства России «в связи с противоречащей их дипломатическому статусу деятельностью» и из-за военной спецоперации РФ на Украине. Министр отметила, что это решение было согласовано с Литвой и Эстонией.

МИД Эстонии признал персонами нон грата трех сотрудников посольства России, имеющих дипломатический статус. По утверждению Таллина, они принимали «непосредственное и активное участие в подрыве безопасности Эстонии» и распространении российской пропаганды, касающейся ситуации на Украине. Дипломаты должны покинуть страну в течение 72 часов.

Литва высылает четырех сотрудников посольства РФ. По сообщению МИД страны, дипломаты объявлены персонами нон-грата «за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Российские дипломаты должны покинуть страну в течение пяти дней, отмечается в сообщении.

Ранее сегодня власти Болгарии объявили о высылке 10 сотрудников российской посольства в стране. Дипмиссия России сочла это решение недружественным шагом, поскольку болгарский МИД не представил оснований для своего решения.

Москва, Наталья Петрова

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