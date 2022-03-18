Болгария вышлет еще 10 российских дипломатов

Власти Болгарии объявили персонами нон грата 10 сотрудников российской дипмиссии в стране. Вскоре они будут вынуждены покинуть Софию, сказала российский посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

Посольство России восприняло это решение как недружественный шаг, поскольку болгарский МИД не представил оснований для своего решения.

«Объявили персонами нон грата десять дипломатов, формулировка обычная – «деятельность, несовместимая с их статусом». Воспринимаем это как крайне недружественный акт и оставляем за собой право на ответные действия», – цитирует посла ТАСС.

Напомним, в начале марта в Болгарии возбудили уголовное дело о шпионаже в отношении российского дипломата. Якобы россиянин использовал дипломатический иммунитет для осуществления разведывательной деятельности, несовместимой с дипломатическими отношениями.

МИД РФ не получил от болгарских коллег доказательств каких-либо действий, которые стали основанием для высылки российских дипломатов. Министерство назвало это решение моральным прессингом в рамках беспрецедентной и беспардонной кампании по очернению России.

Москва, Наталья Рязанова

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