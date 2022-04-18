Россия высылает сотрудников посольства Болгарии

МИД России объявил персонами нон грата сотрудников посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Посол Болгарии в России Атанас Крыстин сегодня был вызван в российский МИД, где ему вручили соответствующую ноту. На Смоленской площади не уточнили, сколько сотрудников болгарской дипмиссии будут высланы из России.

В МИД РФ объяснили, что эта мера была принята в ответ на «ничем не мотивированное решение» Болгарии объявить персонами нон грата десятерых дипломатов посольства России в Софии. Этот шаг Болгария предприняла 18 марта текущего года. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва не оставит это решение без ответа.

8 апреля МИД РФ объявил о высылке двух болгарских дипломатов в ответ на действия Софии.

Москва, Наталья Петрова

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