Болгария не будет высылать российского посла

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков в пятницу, 8 апреля, заявил, что его страна не высылает посла России Элеонору Митрофанову и не объявляет ее персоной нон грата, поскольку подобный шаг приведет к полному разрыву дипломатических отношений между странами, – сообщает Болгарское национальное телевидение.



В интервью телеканалу Петков сказал: «На дипломатическом языке это значит, что вы должны сделать то же самое. Следующий шаг – объявить ее персоной нон грата. Но если мы это сделаем, то это будет полный разрыв отношений. Гораздо целесообразнее предпринять такой шаг на уровне Евросоюза».

По словам болгарского премьера, его страна уже сделала российскому послу несколько предупреждений и отозвала из Москвы своего посла для консультаций, а вместе с ним Россию покинули еще десять болгарских дипломатов.



Ранее в пятницу, 8 апреля, МИД России в ответ на действия болгарской стороны объявил персонами нон грата двух болгарских дипломатов.

София, Иван Бабурин

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