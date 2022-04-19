Ответная мера: Россия выдворяет дипломатов Нидерландов и Бельгии

МИД России в качестве ответной меры объявила о высылке ряда сотрудников посольств Нидерландов и Бельгии. Москва объявила персонами нон грата 15 нидерландских дипломатов. Сколько бельгийских дипломатов будут высланы, в российском МИД не уточнили.

Отмечается, что 19 апреля в МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Хиллес Бесхоор Плух. Ему выражен протест в связи с высылкой 18 российских дипломатов. Сотрудники российской дипмиссии были объявлены нежелательными персонами 29 марта.

«Послу вручена нота министерства, в которой в качестве ответной меры на недружественные действия Гааги 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и один сотрудник генконсульства Нидерландов в Санкт-Петербурге объявлены персонами нон грата. Им предписано покинуть территорию Российской Федерации в двухнедельный срок», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Плуху также было указано на недопустимость злоупотребления Нидерландами своими правами и привилегиями как принимающего ОЗХО государства и на необходимость неукоснительного соблюдения Гаагой Соглашения о центральных учреждениях ОЗХО 1997 года.

Сегодня же в МИД России был вызван посол Бельгии Марк Михильсен. «Ему был заявлен решительный протест в связи с провокационным решением властей Королевства о высылке 21 сотрудника российских загранучреждений в Бельгии», – заявили на Смоленской площади.

Также ему была вручена нота об объявлении персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии в Москве, им предписано покинуть территорию России до конца дня 3 мая.

Москва, Наталья Петрова

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