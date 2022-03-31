Турция не будет вводить антироссийские санкции

Турция не будет поддерживать антироссийские санкции. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкая сторона уже неоднократно выражала свою позицию по данному вопросу и объясняла причины. «Никаких изменений в нашу позицию в вопросе санкций мы не внесли», – сказал глава государства.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара придает большое значение поддержанию диалога с Россией. Турция может стать одной из стран-гарантов в разрешении украинского кризиса и готова провести встречу президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

Вместе с тем, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не намерена отправлять на Украину своих военных.

Анкара, Зоя Осколкова

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