Япония заморозила активы россиян за нарушение санкций против КНДР

Власти Японии расширили санкционный список за нарушение санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. В него включены трое граждан и четыре компании из России, а также шестеро жителей Северной Кореи.

Токио заморозил активы россиян, якобы причастных к деятельности, запрещенной резолюцией СБ ООН: Александра Гаевого, Александра Часовникова и Романа Алара. В черный список также внесены компании «Зил-М», «Аполлон», «РК Бриз», «Парсек».

Кабинет министров утвердил решение утром 1 апреля, и оно немедленно вступило в силу, сообщает Kyodo.

«Мы будем продолжать делать все, чтобы следить за ситуацией и обеспечивать мир и безопасность нашей страны», – заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, комментируя введение новых ограничений.

Япония не в первый раз усиливает санкционное давление на Россию. Предыдущий пакет санкций против 80 российских компаний был принят в связи с военной операцией на Украине.

Токио, Наталья Рязанова

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