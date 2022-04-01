МИД РФ: Высылки российских дипломатов срежиссированны США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу 1 апреля, заявила, что массовые высылки российских дипломатов из некоторых стран Европы не что иное, как «срежиссированный американцами спектакль», – сообщается на сайте МИД России.

В своем коммментарии Захарова говорит, что пресс-релиз, выпущенный официальным представителем госдепартамента Недом Прайсом, в котором он «откровенно злорадствует в связи с высылкой российских дипломатов из ряда европейских стран, показателен с точки зрения реального характера отношений США со своими сателлитами».

«Возможно, кто-то из них испытывает неловкость от участия в этом срежиссированном американцами спектакле, а кто-то, напротив, стремится заслужить похвалу. Однако отвечать за свои действия им придется в одиночку, при этом в жертву будут принесены двусторонние отношения с Россией, а посольства этих стран в Москве подпадут под наши неотвратимые ответные меры», – заявила представитель российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

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