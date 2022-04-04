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NewDayNews.ru

Понедельник, 4 апреля 2022, 17:08 мск

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Литва выдворяет российского посла и закрывает консульство РФ в Клайпеде

Фото: pixabay.com

Власти Литвы предписали российскому послу Алексея Исакова покинуть страну. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Кроме того, по его словам, литовские власти приняли решение закрыть российское консульство в Клайпеде.

Также Вильнюс отзывает своего посла из Москвы. Посол Литвы Эйтвидас Баярунас вскоре покинет Россию, сообщили в литовском МИД. Таким образом, Литва стала первой страной в ЕС, которая отзывает своего посла из России.

Отмечается, что Литва проинформировала о своих действиях союзников по ЕС и НАТО и призвала их принять аналогичные решения, передает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», 18 марта Латвия, Эстония и Литва одновременно объявили о высылке российских дипломатов. Так, Латвия и Эстония выдворяют по три российских дипломата, Литва – четыре. Причинами стали якобы «противоречащая их дипломатическому статусу деятельность», а также военная спецоперация России на Украине.

29 марта МИД России объявил persona non grata десять сотрудников посольств Латвии, Литвы и Эстонии. МИД обосновал решение принципом взаимности в связи с высылкой из прибалтийских стран российских дипломатов.

Вильнюс, Наталь Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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