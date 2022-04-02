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Суббота, 2 апреля 2022, 18:49 мск

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Вашингтон очнулся: посол США в РФ выступил за возобновление диалога с Москвой о гарантиях безопасности

Фото: официальный сайт НАТО

Вашингтон готов к возобновлению переговоров с Россией о гарантиях безопасности. Такой вывод следует из заявления посла США в России Джона Салливана. По его словам, одной из тем диалога должно стать оружие массового поражения.

«Я считаю важным, чтобы Соединенные Штаты и Россия продолжили обсуждать самые основные вопросы безопасности, в том числе страшное оружие массового поражения, которое есть у обеих стран», – цитирует «Интерфакс» заявление Салливана, которое опубликовано посольством США в заблокированном в РФ твиттере.

Напомним, Россия в середине декабря 2021 года передала Вашингтону и его союзникам предложения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего продвижения НАТО на восток. Дальнейшие переговоры в начале 2022 года оказались безрезультатными.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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