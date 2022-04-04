МИД РФ: Отклонен повторный запрос России о заседании Совбеза ООН по Буче

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник, 4 апреля, заявил, что повторный запрос России на проведение заседания СБ ООН по ситуации в городе Буча отклонен.

На пресс-конференции в Москве Лавров сказал: «Мы вчера еще потребовали заседания СБ ООН, наши британские коллеги, которые сейчас председательствуют в Совете Безопасности, отказались это сделать. Наша сегодняшняя попытка тоже не увенчалась успехом. Они ссылаются на то, что завтра они сами запланировали рассмотрение ситуации на Украине во всех ее аспектах».

«Догадываюсь, зная британскую дипломатию, что задача в том, чтобы растворить этот конкретный фейк в городе Буча в демагогических рассуждениях о природе украинского кризиса», – отметил российский министр иностранный дел.

Также Сергей Лавров сообщил, что российская сторона сегодня, 4 апреля, представит материалы по ситуации в Буче на специальной пресс-конференции в Нью-Йорке.

Москва, Иван Бабурин

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