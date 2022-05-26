Польский сейм наказал депутата за сомнения по случаю в Буче

Депутат польского сейма Януш Корвин-Микке получил выговор за сомнения по ситуации в украинской Буче. Его неудобные вопросы сочли нарушением депутатской этики.

Лидер коалиции евроскептиков и националистов «Конфедерация» отметил, что на всех кадрах из Бучи дома почти нетронуты. Ему также показалось странным, что погибших похоронили в братских могилах, а на похороны не допустили родственников. Обо всех сомнениях Януш Корвин-Микке написал на своей странице в соцсети.

Его коллега Дариуш Йоньский из фракции «Гражданская коалиция» заявил на Корвин-Микке в комиссию по депутатской этике. Он потребовал наказать смутьяна, поскольку тот намекает на причастность украинцев к случившемуся в Буче. Парламентская комиссия вынесла Корвин-Микке выговор, передает «Вести.ру».

Украинский поселок Буча получил известность, когда в сети появились фотографии и видео с лежащими на улицах поселка телами мирных граждан. Киев публично обвинил во всем российских военных, и западные страны подхватили обвинение, начав массово высылать российских дипломатов и ужесточив санкции против России.

Москва сразу отвергла все обвинения, Следственный комитет начал расследование провокации. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что жители Бучи были живы, когда россияне покидали поселок 30 марта. А погибли они от ударов украинской артиллерии.

В Минске предположили, что авторами инсценировки в Буче стали англичане. Побывавший на Украине французский военврач рассказал, как при нем тела переносили для создания шокирующим кадров американскими операторами.

Варшава, Наталья Рязанова

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