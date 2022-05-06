«Информация появится»: Песков пообещал раскрыть авторов инсценировки в Буче

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация обо всех причастных в инсценировке в украинском поселке Буча появится в свое время. Он также отметил, что военная спецоперация на Украине идет по плану.

Представитель Кремля опроверг заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, что российская спецоперация на Украине затянулась. «Операция идет по плану», – сказал журналистам Песков.

Он подтвердил, что Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин обсуждали провокацию в поселке Буча. Оба лидера уверены, что картины мнимой жестокости российских военных были чистой постановкой.

«Эта тема обсуждалась, хорошо известна, и достаточно детально и аргументированно показано, что это является абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой», – цитирует Пескова «Интерфакс».

На вопрос, кто причастен к этой провокации, представитель Кремля обещал, что данные в свое время будут доступны. «Информация своевременно появится», – сказал он.

Накануне президент Белоруссии заявил, что провокацию в украинской Буче организовали англичане, прибывшие из Львова. Все данные о тех, кто готовил инсценировку, находятся у ФСБ России.

Напомним, видеозапись и фотографии из украинской Бучи стали поводом для новой волны антироссийских санкций. Киев заявил, что на улицах поселка лежат тела мирных граждан, с которыми жестоко расправились российские солдаты. Никаких доказательств причастности россиян к инциденту не предоставлено. При этом, запрос России на заседание Совбеза ООН по этому инциденту был дважды отклонен.

Москва, Наталья Рязанова

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