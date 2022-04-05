Закон о запрете отождествления СССР и нацистской Германии прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии. Также одобрены штрафы за публичное отождествление СССР и нацистской Германии, передает «Дума-ТВ».

За указанные нарушения граждан будут штрафовать на одну-две тысячи рублей, а смогут отправить под арест на 15 суток. Штраф для должностных лиц составит 2-4 тыс., для юрлиц – 10-50 тыс. рублей. При повторном нарушении максимальные штрафы увеличатся до 5 тыс. рублей для физлиц, до 20 тыс. – для должностных лиц и до 100 тыс. – для компаний.

С начала военной операции России в Донбассе руководство Украины неоднократно заявляло, что подобное потрясение Европа переживала 70 лет назад, вызывая ассоциации с началом Великой Отечественной войны. Власти России призвали не допустить оскорбления памяти защитников Отечества и защитить историческую правду о войне 1941 – 1945 годов.

Москва, Наталья Рязанова

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