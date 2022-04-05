Небензя: Исключить Россию из Совбеза ООН невозможно

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во вторник, 5 апреля, заявил, что исключение России из Совета ООН по правам человека (СПЧ) теоретически возможно, но ее нельзя исключить из Совета Безопасности, – сообщает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Сообщается, что в эфире Первого канала Небензя сказал: «Разговоры о том, что кто-то нас может исключить из Совета Безопасности, они вообще ни на чем не основаны, хотя сейчас ничего нельзя исключать, потому что мы живем в таком мире, где все правила стали абсолютно нерелевантны. Сегодня американский постпред заявила о том, что США будут стараться, будут пытаться исключить Россию из Совета по правам человека. Ну, теоретически это можно сделать, но из Совета безопасности нас никак невозможно исключить».

«США понимают, что у них в этом смысле руки коротки, поэтому они пытаются дотянуться до всех международных органов, откуда Россию надо убрать», – заявил российский дипломат.

Напомним, что ранее во вторник, 5 апреля, во время своего видео выступления президент Украины Владимир Зеленский призвал Совбез ООН «самораспуститься или исключить Россию».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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