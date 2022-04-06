США грозят сделать пребывание России в Совбезе ООН «очень некомфортным»

Россию невозможно исключить из Совета безопасности ООН, но США и их союзники будут делать все, чтобы изолировать ее, сделать ее пребывание в совбезе «очень некомфортным». С таким заявлением выступила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире MSNBC.

Дипломат напомнила, что Совет безопасности – это результат создания ООН после Второй мировой войны. Создание этого органа согласовывали страны – участники антигитлеровской коалиции.

«Они (Россия – прим. ред.) являются членами Совета безопасности. Это факт. Изменить его мы не можем», – сказала Томас-Гринфилд (цитата по РИА «Новости»). Однако «мы можем сделать их присутствие в этом органе очень некомфортным», – подчеркнула она.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить Россию из своего состава. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что исключение России из Совета ООН по правам человека (СПЧ), чего добиваются США, теоретически возможно, но ее нельзя исключить из Совета Безопасности.

Нью-Йорк, Наталья Петрова

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