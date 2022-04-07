Страны НАТО разошлись в позициях по дальнейшим отношениям с Россией

Среди стран Североатлантического альянса сохраняются разногласия относительно дальнейшей политики в отношении с Россией в связи с военной спецоперацией на Украине, пишет газета The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных западных чиновников.

Как отметили собеседники издания, Польша и прибалтийские страны выступают за полный разрыв с Москвой и считают необходимым «поставить Россию на колени». Власти этих стран обеспокоены тем, что все, что Россия может представить как победу, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности, указывают источники.

Напомним, накануне глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года мертвым. По ее мнению, его «дни прошли». Эпоха взаимодействия с Россией завершилась, полагает она.

Вместе с тем, другие страны, такие как Франция, Германия и Турция, хотят поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на «обвинения в военных преступлениях», отмечают официальные лица.

Французский президент Эммануэль Макрон в среду, 6 апреля, заявил, что считает «совершенно правильной» свои шаги по поддержанию диалога с российским лидером. Он подчеркнул, что это нужно для построения новой архитектуры безопасности в Европе. Макрон счел необоснованными и возмутительными заявления главы польского правительства на этот счет.

Накануне глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что ряд стран НАТО не готовы разорвать все связи с Россией и полностью забыть о сотрудничестве с ней.

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что у Москвы нет контактов с Североатлантическим альянсом. «С НАТО не о чем говорить», – цитирует дипломата РИА «Новости». При этом он добавил, что Россия поддерживает телефонные контакты с ЕС на высшем уровне и на уровне дипломатических представительств.

Москва, Наталья Петрова

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