Мишустин заявил о развязанной против России настоящей экономической войне

Глава правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за год, заявил, что против России развязана «самая настоящая экономическая война».

В связи с этим, подчеркнул он, перед правительством и парламентом стоят исторические вызовы и задачи – от их конструктивного взаимодействия зависит, как быстро сможет адаптироваться экономика к новым реалиям и вернется к поступательному развитию.

Мишустин также заявил, что за два года с начала пандемии темпы роста российской экономики были в пять раз выше, чем в развитых странах. Это подтверждает зарубежная аналитика, включая Международный валютный фонд, отметил он.

«В результате мы создали фундамент, на котором можно строить крепкую и современную экономику», – подчеркнул премьер-министр.

По словам Мишустина, большинство предприятий «смогли перенастроить свое дело, научились жить и развиваться, несмотря на риски, связанные с коронавирусом».

«Во втором квартале прошлого года мы вышли на допандемийный уровень по объему валового внутреннего продукта. В целом по итогам прошедших 12 месяцев объем ВВП увеличился на 4,7%. На рекордные показатели вышел российский несырьевой неэнергетический экспорт. Он увеличился почти на 40% – примерно до 200 млрд долларов», – отметил глава кабмина.

«Основной вклад в экономический рост внесли промышленность и торговля. Прежде всего – за счет внутреннего спроса. При этом обрабатывающий сектор прибавил 5%. В том числе – почти на 10% выросло производство машиностроительного комплекса, в частности, на 30% грузовых автомобилей», – пояснил премьер-министр.

Мишустин добавил, что к сентябрю прошлого года в России также удалось восстановить рынок труда после пандемии. По его словам, к этому времени уровень безработицы показал исторический минимум – 4,3%.

Касаясь сферы здравоохранения, глава кабмина поручил главам регионов РФ в ближайшее время восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме. Он также сообщил, что в регионы в скором времени поступит более 8 млрд рублей на оснащение отделений медицинской реабилитации.

Москва, Наталья Петрова

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