На YouTube заблокирован канал Государственной думы

Google заблокировал YouTube-канал «ДумаТВ». На канал были подписаны около 145 тысяч человек, число просмотров видео превышало 100 миллионов – сообщается на сайте канала Госдумы России.

В субботу, 9 апреля, при попытке зайти на канал открывается плашка с информацией о блокировке.

В сообщении Госдумы в соцсетях говорится: «На своем канале «ДумаТВ» делилась эксклюзивными комментариями депутатов, трансляциями пленарных заседаний и авторскими программами. Редакция была готова к возможной блокировке и активно развивала другие площадки».

Следует отметить, что ранее в Госдуме заявили, что цели запретить YouTube – нет, при этом отмечалось, что пользователям данной платформы стоит быть готовым к блокировкам в связи с новыми правилами видеохостинга.

Москва, Иван Бабурин

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