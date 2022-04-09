В МИД России призвали переносить контент из YouTube

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 9 апреля, что YouTube подписал себе приговор.
В своем Телеграм-канале Захарова написала: «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее».
Ранее сегодня появилось сообщение, что Google заблокировал YouTube-канал «ДумаТВ».
При попытке зайти на канал открывается плашка с информацией о блокировке.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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