В Совфеде оценили сроки завершения военной спецоперации

Россия не намерена растягивать спецоперацию по защите Донбасса, пояснил сенатор Андрей Климов. Российские военные покинут территорию Украины, как только соседняя страна станет безопасной для России.

Российским специалистам еще предстоит установить, «что там происходит» с биолабораториями и обеспечить безопасность ядерных объектов на территории Украины.

«После этого военная фаза прекратится. Спецоперация довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать», – приводят слова сенатора " Известия».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сроки завершения спецоперации на Украине зависят от интенсивности боевых действий. Он подчеркнул, что главная задача России – добиться всех целей и минимизировать потери.

Россия начала военную операцию по защите Донбасса 24 февраля по просьбе руководства донбасских республик. Владимир Путин назвал задачами операции денацификацию и демилитаризацию Украины.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»