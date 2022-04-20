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Среда, 20 апреля 2022, 23:18 мск

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«Сармат» встанет на боевое дежурство осенью текущего года

Фото: Минобороны РФ

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в среду, 20 апреля, заявил, что межконтинентальные ракеты «Сармат» начнут поставляться в ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ с осени текущего года.

В своем Telegram-канале Рогозин написал: «Осенью этого года после завершения летно-конструкторских испытаний «Сармата» планируем начать поставки серийных тяжелых межконтинентальных баллистических ракет этого сверхоружия в ракетные войска стратегического назначения».

Напомним, что сегодня, 20 апреля, межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования «Сармат» была запущена в 15:12 МСК с испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Учебные боевые блоки ракеты прибыли в заданный район на камчатском полигоне Кура.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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