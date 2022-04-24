Командующий РВСН рассказал об оснащении «Сармата» гиперзвуковыми «Авангардами»

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ Сергей Каракаев сообщил, что новая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», которую начнут поставлять в войска в этом году, может быть оснащена несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард».

Военачальник отметил в эфире телеканала «Россия-1», что «с созданием «Авангарда» создана новая эра – эра гиперзвукового оружия». По его словам, сегодня ни у кого в мире нет подобных комплексов, стоящих на боевом дежурстве нет, а «у нас есть».

«Сармат», пояснил он, «это другой ракетный комплекс – в основе его лежит носитель», который «намного мощнее носителя «Авангарда». «И он («Сармат» – прим. ред.) создавался, и в том числе для боевого оснащения «Авангарда», с учетом того, что их количество (боевых блоков «Авангард») на этом комплексе может быть больше», – объяснил Каракаев (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, 20 апреля прошел первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Учебные боевые блоки ракеты прибыли в заданный район на камчатском полигоне Кура, сообщило Минобороны РФ.

В тот же день глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракеты «Сармат» начнут поставляться в ракетные войска стратегического назначения РФ с осени текущего года. Накануне Рогозин сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что первый полк, вооруженный МБР «Сармат», планируется сформировать в городе Ужуре Красноярского края «не позднее осени».

Москва, Наталья Петрова

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