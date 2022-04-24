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Воскресенье, 24 апреля 2022, 18:41 мск

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Командующий РВСН рассказал об оснащении «Сармата» гиперзвуковыми «Авангардами»

Скриншот видео Минобороны РФ

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ Сергей Каракаев сообщил, что новая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», которую начнут поставлять в войска в этом году, может быть оснащена несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард».

Военачальник отметил в эфире телеканала «Россия-1», что «с созданием «Авангарда» создана новая эра – эра гиперзвукового оружия». По его словам, сегодня ни у кого в мире нет подобных комплексов, стоящих на боевом дежурстве нет, а «у нас есть».

«Сармат», пояснил он, «это другой ракетный комплекс – в основе его лежит носитель», который «намного мощнее носителя «Авангарда». «И он («Сармат» – прим. ред.) создавался, и в том числе для боевого оснащения «Авангарда», с учетом того, что их количество (боевых блоков «Авангард») на этом комплексе может быть больше», – объяснил Каракаев (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, 20 апреля прошел первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Учебные боевые блоки ракеты прибыли в заданный район на камчатском полигоне Кура, сообщило Минобороны РФ.

В тот же день глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракеты «Сармат» начнут поставляться в ракетные войска стратегического назначения РФ с осени текущего года. Накануне Рогозин сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что первый полк, вооруженный МБР «Сармат», планируется сформировать в городе Ужуре Красноярского края «не позднее осени».

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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