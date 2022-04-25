В России запустили в серийное производство «убийцу» гиперзвукового оружия

Новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» запущен в серийное производство. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика и производителя данного комплекса, концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

«В настоящее время организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники», – приводит слова Новикова РИА «Новости».

Он отметил, что боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности предыдущих моделей зенитно-ракетных систем и комплексов.

Система поступит в российские войска в сроки, определенные государственным оборонным заказом, добавил Новиков.

С-500 «Прометей» относится к новому поколению зенитно-ракетных систем «земля – воздух» с радиусом поражения около 600 километров. Ранее сообщалось, что система будет способна отражать удары баллистических ракет, а также сбивать гиперзвуковые ракеты и спутники в ближнем космосе. Также ЗРК предназначен для уничтожения гиперзвуковых летательных аппаратов, самолетов и дронов.

Система С-500 способна обнаружить и одновременно уничтожить до 10 баллистических ракет, летящих со скоростью до 7 километров в секунду. Высота поражения цели – до 200 километров.

Москва, Наталья Петрова

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