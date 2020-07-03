Будет бить в космос: в России создали «убийцу» гиперзвукового оружия

Российская система противовоздушной обороны С-500 «Прометей» будет способна уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие в ближнем космосе. Об этом рассказал главком Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-полковник Сергей Суровикин в интервью газете «Красной звезде».

Он отметил, что зенитно-ракетный комплекс С-500 по своим тактико-техническим характеристикам относится к первому поколению систем противокосмической обороны. По словам генерала, помимо аэродинамических и баллистических целей он сможет уничтожать «гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе». Аналогов этой системы не существует, убежден Суровикин.

Главком напомнил, что основная задача С-500 – уничтожение баллистических ракет средней дальности и «боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полета».

Кроме того, добавил генерал, перспективный ЗРК предназначен для уничтожения гиперзвуковых летательных аппарата, самолеты и дронов.

Напомним, в октябре прошлого года российские СМИ сообщали об испытании комплекса С-500 в Сирии. Как отмечали источники «Известий» в Минобороны и в оборонном комплексе, несмотря на то, что в ходе испытаний были выявлены «определенные проблемы» в работе техники, которые удалось быстро устранить, в целом учения были признаны успешными.

Радиус поражения новейшей системы составляет 600 километров. Она способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду. По характеристикам С-500 значительно превзойдет находящийся на вооружении ЗРК С-400, а также его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

Производство С-500 началось в июне 2019 года. В феврале текущего года в Минбороны РФ заявляли, что системы будут готовы к поставкам в войска уже в этом году.

В свою очередь, глава «Ростеха» Сергей Чемезов отмечал, что серийное производство комплекса С-500 стартует во второй половине 2020 года. Он также заявлял, что Россия в ближайшие пять лет не будет продавать эти ЗРК «ни за какие деньги», они строятся в первую очередь для российской армии.

Добавим, что еще в мае 2018 года об успешных испытаниях С-500 сообщал американский телеканал CNBC.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.07.20

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