Россия испытала в Сирии комплекс ПВО С-400 «Прометей»

В Сирии состоялись пуски ракет российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей», пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе. По данным издания, при испытаниях специалисты выявили «определенные проблемы» в работе техники, однако их удалось быстро устранить. В целом испытания были признаны успешными.

По словам бывшего заместителя главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, в ходе испытаний, предшествующих поставкам в войска вооружений, особое внимание уделяется бесперебойной работе всех их компонентов.

Он отметил, что техника «испытывается в жестких технических и климатических условиях и работает буквально на износ». «Только такой режим эксплуатации позволяет выявить недостатки. После этого все поломки и проблемы обобщают, актируют и проводят работы по их устранению», – рассказал он. Бижев также добавил, что Сирия хорошо подходит для таких испытаний, так как там всегда жарко и много пыли.

Генерал добавил, что радиолокационной системе (РЛС) приходится работать в круглосуточном режиме ввиду неспокойной обстановки в регионе.

Производство С-500 началось в июне. Как рассказал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, Россия пока не будет продавать эти комплексы «ни за какие деньги», они строятся в первую очередь для российской армии.

Радиус поражения системы составляет 600 километров. Она способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду. Кроме того, она способна поражать боевые блоки гиперзвуковых ракет. По характеристикам С-500 значительно превзойдет находящийся на вооружении ЗРК С-400, а также его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 02.10.19

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