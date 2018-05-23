Запад трепещет перед российским ЗРК С-500 «Прометей»

ЗРК С-500 «Прометей» является уникальным, заявили западные СМИ. По словам военного эксперта, полковника в отставке Виктора Баранеца, российский зенитно-ракетный комплекса обладает уникальными характеристиками, передает Sputnik.

Military Watch Magazine пишет, что выход зенитного ракетного комплекса «Прометей» в серийное производство станет знаковым событием для России и ее военных партнеров. С-500 будет бесценным активом. Система должна стать первой в мире платформой, способной отражать гиперзвуковые ракетные атаки, – подчеркивает портал.

«То, о чем так много и долго говорили, переходит в практическую стадию – на двух российских оборонных заводах полным ходом идут работы по сборке ЗРК нового поколения, условно пятого, который будет называться – С-500 или «Прометей». И здесь надо сказать, что любое новое оружие не рождается совершенно на пустом месте – это будет дальнейшее развитие С-400, но с совершенно новыми качественными характеристиками, а кое-где и с принципиально новыми моментами», – заявил Виктор Баранец.

По его словам, С-500 будут комбинированными, чтобы выбирать, какой ракетой сбивать ту или иную цель. «К этому вопросу наши специалисты подошли очень рационально. И это одно из отличий этого комплекса. Второе – этот комплекс в отличие от С-400 обладает гораздо большей дальностью поражения целей – до 600 километров. Но, пожалуй, самая сильная «фишка» С-500 – то, что он может видеть цели, которые находятся на расстоянии более 2000 километров. Таких комплексов больше ни у кого нет», – сказал эксперт.

По его словам, даже США пока не способны создать аналог нашим ЗРК. «По части развития зенитных ракетных комплексов Россия твердо занимает лидирующие позиции в мире. Как ни старались американцы сделать аналог даже нашего С-300, что они только ни делали, стремясь сделать аналог этого оружия, им так этого и не удалось. Пока они так и остановились на модернизированных Patriot, которые по своим тактико-техническим характеристикам намного отстают даже от С-300, не говоря уж об С-400, а тем более, об С-500», – уверенно заявил Баранец.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.05.18

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