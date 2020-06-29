Российские ионные двигатели станут проблемой для США

Новейший ионный двигатель российского производства способен совершить технологическую революцию и стать большой проблемой для США, считают китайские аналитики.

Не столь давно стало известно, что в России завершился очередной этап испытаний двигателя ИД-200 КР, работу над которым ведут специалисты «Центра Келдыша». Эксперты из КНР заявляют, что важность российской разработки сложно переоценить, пишет Sohu. «ПолитРоссия» представила эксклюзивный перевод данной публикации.

«Мощность российского ионного двигателя составляет 3 кВт, а удельный импульс тяги – 4,5 тыс. секунд. Эксперт отмечают, что данный двигатель может успешно применяться для корректировки орбит космических аппаратов, а также в качестве силовой установки для направляемых в дальний космос аппаратов.

Российские разработчики держат в секрете свои успехи. Китайские аналитики полагают, что российским конструкторам удалось повысить топливную эффективность ионных двигателей на фоне увеличения их тяги, а также одержать победу над ионной эрозией за счет использования инновационных материалов.

Отмечается, что, если Россия создаст эффективный реактор для получения энергии для длительных полетов, американцам придется сильно постараться, чтобы сократить отставание в вопросе разработки космических двигателей.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 29.06.20

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