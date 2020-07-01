Росатом до конца года испытает двигатели для межпланетных полетов

Корпорация «Росатом» заказала испытания новейших моделей двигателей для полетов в космическом пространстве – ионного и холловского, говорится в сообщении на сайте госзакупок. Новые установки призваны обеспечить тягой автоматические и пилотируемые межпланетные космические корабли.

Отмечается, что ионный и холловский двигатели способны разгонять аппараты в космическом пространстве до скоростей, недоступных традиционным установкам. Из технического задания следует, что двигатели находятся в наивысшей степени готовности, однако требуется их некоторая доработка.

До конца текущего года ученым предстоит разработать, изготовить и провести испытания лабораторных моделей ионного двигателя мощностью до 20 кВт и холловского двигателя мощностью до 15 кВт.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.07.20

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