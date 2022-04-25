Эммануэль Макрон одержал победу на выборах во Франции

Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов. Он набрал 58,55% голосов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Франции.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Голосование во втором туре завершилось в 20:00 по местному времени. Явка составила 63,23%.

Соперница Макрона, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила поддержку 41,45% избирателей. Она уже признала поражение, но заявила, что выполнит свои обещания, ее политическое движение начинает борьбу на выборах в парламент.

Официальные итоги выборов будут объявлены председателем Конституционного суда Франции 27 апреля.

Париж, Зоя Осколкова

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