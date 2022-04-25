Российское посольство в США оказалось в блокаде

Посольство России в США работает фактически в условиях блокады. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США. У нас нет контактов на высоком уровне. Нам очень трудно каждый раз выполнить какие-либо поручения Москвы, если и когда нам нужно передать то или иное послание, сделать тот или иной демарш», – сказал дипломат в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

По его словам, американцы поддерживают контакт лишь на рабочем уровне. Письма и запросы зачастую не доходят до адресатов. Такая ситуация наблюдалась задолго до начала спецоперации на Украине. В частности, речь идет о контактах с замгоссекретаря США Викторией Нуланд.

«Более того, мне было сказано, что мои письма, лично мои письма, дипломатические ноты, не доходят до адресата. Этот разговор состоялся в Госдепартаменте. Госпожа Нуланд посмотрела на своих подчиненных, задала им вопрос. Коллеги стали рисовать листочки и яблочки на своих бумажках, которые были разложены на столе», – отметил глава российской дипмиссии.

В то же время сложная обстановка складывается и в плане безопасности. «Одно время блокировался даже выезд из посольства. Проходили достаточно многочисленные демонстрации, были акты вандализма, обливали краской, допустим, наш консульский отдел, который находится с другой стороны посольства, жилые дома, в которых живут российские дипломаты в городе», – рассказал Антонов. Он добавил, что по вопросам безопасности посольству часто приходится контактировать с Секретной службой США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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