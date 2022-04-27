США передадут арестованные иностранные активы Украине

Палата представителей США приняла закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на финансовую поддержку Украины

Согласно результатам голосования в палате представителей в США принят законопроект предусматривающий возможность Соединеным Штатам конфисковывать активы иностранцев, если средства получены за счет поддержки руководства России или незаконных действий. Принятый закон предусматривает арестованные активы направлять на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны.

Как ранее стало известно, глава американского минюста Мерик Гарланд заявил, что готов поддержать законодательные инициативы, которые позволят использовать заблокированные российские активы для помощи Украине.

Вашингтон, Иван Бабурин

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